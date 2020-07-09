Липецк, , 15:30 — REGNUM Рейтинг инвестиционной активности регионов, составленный деловым журналом «Инвест-Форсайт», возглавила Липецкая область. Наибольший вес в рейтинге имеют сообщения, приходящиеся на рубрики «АПК», «Промышленность», «Транспорт и связь». В июне в дайджест вошли 23 публикации из Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В регионе ведется эффективная инвестиционная политика. Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в первом квартале 2020 года выросли на 26%, и, по данным Росстата, их объем составил 23,5 млрд рублей. Предприятия вкладывают преимущественно прибыль и собственные средства, только 16% — заемные деньги банков. Льготы по налогу на имущество на восьмилетний период получили крупнейшие тепличные комплексы региона. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соответствующее распоряжение в рамках закона «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области.

В АПК крупный инновационный проект по строительству первого в России завода по производству пребиотиков начинает компания «ИстАгро Дон». Введено в эксплуатацию локомотивное ремонтное депо на станции Елец. МТС завершил работы по обеспечению покрытия трассы М4 «Дон» на территории Липецкой области голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. В июне были сданы несколько объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приняты в эксплуатацию участки региональных трасс в Грязинском и Добринском районах. Дорожники сдают объекты с опережением графика. В Ельце запущен комплекс по очистке бытовых и промышленных стоков АО «Энергия».

"Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области. При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере», — заявил Игорь Артамонов.