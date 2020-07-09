Москва, , 15:31 — REGNUM Июньские продажи автомобилей китайской компании Geely оказались на 117,08% выше по сравнению с майскими. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом по сравнению с июнем прошлого года дилеры китайской марки реализовали в июне 2020 года на 10,38% больше автомобилей. И это несмотря на ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

Всего в прошлом месяце в России было продано 1042 экземпляра автомобилей марки Geely.

Свыше 44% продаж пришлось на кроссовер Geely Coolray, за счет чего эта модель стала лидером китайского бренда. За июнь в России было продано 462 единицы этой модели.

Напомним, марка Geely заняла второе место в рейтинге самых популярных китайских брендов на авторынке России по итогам первого полугодия 2020 года.

Читайте также: Названы самые популярные модели на вторичном авторынке России