Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Южнокорейские сталелитейные компании POSCO и Hyundai Steel получили освобождение от ранее действующих антидемпинговых пошлин на импорт холоднокатаной стальной продукции в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, соответствующее решение было принято министерством торговли США 8 июля.

Отмечается, что министерство торговли США также пересмотрело размер антидемпинговых пошлин на трубы для нефтяных скважин южнокорейского производства. Пошлина для компании Hyundai Steel с текущих 0,77% опустилась до 0%, а для компании SeAH Steel Corporation — с 17,04%, до 3,96%.

Холодный прокат или холоднокатаная сталь представляет собой листы стали, полученные в результате холодной прокатки.