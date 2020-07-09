Москва, 9 июля 2020, 15:26 — REGNUM Переход к режиму дистанционной занятости в России привёл к тому, что заработные платы снизились и эксплуатация работников стала больше, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что «если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин задался вопросом — если бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за сокращение рабочей недели, тогда становится непонятно, зачем он повышал пенсионный возраст.
Читайте ранее в этом сюжете: Политика Медведева противоречила тому, о чём он рассуждал – депутат Госдумы
Читайте развитие сюжета: Права работников в РФ подменили неэффективным госконтролем – Олег Шеин