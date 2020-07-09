Москва, , 15:26 — REGNUM Переход к режиму дистанционной занятости в России привёл к тому, что заработные платы снизились и эксплуатация работников стала больше, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что «если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче».

«Эксплуатация возросла. У людей снизились реальные заработные платы, где-то снизилась трудовая нагрузка, но не настолько интенсивно. Кроме того, надо понимать, что последнее время у нас имел место рост безработицы. А рост безработицы всегда сопровождается снижением реальной заработной платы. Понятно, что оклады и тарифы людям не резали. Но ведь доля окладов и тарифов в заработной плате весьма невелика, — сказал Шеин. — В основном заработная плата — это так называемые премиальные, стимулирующие выплаты, надбавки. Они очень подвижны и работодатель может их снижать достаточно свободно. Поэтому, безусловно, заработные платы снизились и эксплуатация работников стала больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин задался вопросом — если бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за сокращение рабочей недели, тогда становится непонятно, зачем он повышал пенсионный возраст.

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