Барнаул, , 15:24 — REGNUM В Алтайском крае на территории пострадавших от засухи муниципалитетов вводится режим ЧС, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Такое решение приняли 9 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, ситуация с недостаточной обеспеченностью продуктивной влагой сохраняется на территории с посевной площадью уже порядка 4 млн гектаров, это практически 78% посевного клина.

Практически во всех районах зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засуха.

Министр подчеркнул, что к настоящему времени 44 района края подтвердили факт критического снижения видовой урожайности вследствие атмосферной или почвенной засухи на площади 750 тысяч гектаров. В том числе в 21 районе посевы находятся в особенно неудовлетворительном состоянии. От засухи серьёзно пострадали посевы многолетних трав и естественные сенокосы.

«В связи с этим мы выходим на решение: признать складывающуюся обстановку чрезвычайной и в связи с этим правительству края принять соответствующее постановление о введении режима ЧС», — цитирует официальный сайт Алтайского края губернатора Виктора Томенко.

На заседании КЧС признали необходимым ввести режим ЧС регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов — Славгорода и Барнаула.

Томенко подчеркнул, что уже сейчас необходимо начать официальную оценку ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков.

По предварительным данным регионального минсельхоза, ущерб по прямым понесённым затратам превышает 0,5 млрд рублей. Размер недополученного урожая (в ценах прошлого года) может составить около 7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что в 13 районах Новосибирской области из-за засухи введён режим ЧС.

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