Москва, 9 июля 2020, 15:21 — REGNUM Если бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за сокращение рабочей недели, тогда становится непонятно, зачем он повышал пенсионный возраст. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал слова Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил о том, что необходимо принятие определённых нормативно-правовых актов, ориентированных именно на защиту прав и интересов работников в условиях дистанционной работы либо работы в условиях противоэпидемических ограничений.
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