Москва, , 15:21 — REGNUM Если бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает за сокращение рабочей недели, тогда становится непонятно, зачем он повышал пенсионный возраст. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал слова Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».

«Мысль высказана правильная, но действия, которые осуществлялись в бытность Медведева главой российского правительства, являются прямо противоположными, — сказал Шеин. — То есть повышение пенсионного возраста, очевидно, выталкивает на рынок труда рабочую силу, которая там не нужна. О чём говорит Медведев? Что и существующей рабочей силы на рынке труда не надо. Поэтому надо сокращать продолжительность рабочей недели. Но зачем тогда повышать пенсионный возраст? То есть с точки зрения некоторых абстрактных рассуждений с позицией Медведева можно согласиться, но практическая реализация совершенно противоположна тому, что мы наблюдаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил о том, что необходимо принятие определённых нормативно-правовых актов, ориентированных именно на защиту прав и интересов работников в условиях дистанционной работы либо работы в условиях противоэпидемических ограничений.

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