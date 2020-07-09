Кальяри, Италия, , 15:10 — REGNUM В июне 2020 года заполняемость гостиниц Италии снизилась на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в четверг, 9 июля, в профильной национальной бизнес-ассоциации Federalberghi.

Основной, но не единственной причиной является резкое снижение числа иностранных туристов (на 93%, то есть в 13 раз). Сократилось и число местных туристов (на 67%), что вызвано прежде всего экономическими мотивами.

По данным на 8 июля, в Италии умерли 34 914 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30). Выздоровели 193 640 человек, за день этот показатель увеличился на 825 (днем ранее — на 574). Число подтвержденных носителей выросло на 193 (днем ранее — на 138). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 149. В настоящее время заражены 13 595 человек — на 647 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.