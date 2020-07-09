Москва, 9 июля 2020, 14:48 — REGNUM Дистанционные формы работы резко осложняют деятельность российских профессиональных союзов, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который сказал, что если гражданин РФ включён в «удалённую» систему трудовых отношений, то и рабочая неделя может быть сокращена.
Как полагает Кудюкин, речь должна идти о разъяснениях Верховного суда о том, что в большей части трудовых споров, выносимых в суды, судам следует занимать сторону работников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, почему никакого перехода на четырёхдневную рабочую неделю не состоится.
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