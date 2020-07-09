Москва, , 14:48 — REGNUM Дистанционные формы работы резко осложняют деятельность российских профессиональных союзов, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который сказал, что если гражданин РФ включён в «удалённую» систему трудовых отношений, то и рабочая неделя может быть сокращена.

«Скорее положение наёмного работника будет усугубляться, — сказал Кудюкин. — Дистанционные формы работы резко осложняют деятельность профессиональных союзов. Трудно провести забастовку в дистанционном режиме. У работодателя расширяются возможности давить на работников, нарушая их права и ущемляя их интересы. В такой ситуации требуется существенное усиление государственных инспекций труда. У нас они работают крайне неэффективно. Они очень слабы, помимо всего прочего. Необходимо принятие определённых нормативно-правовых актов, ориентированных именно на защиту прав и интересов работников в условиях дистанционной работы либо работы в условиях противоэпидемических ограничений. И кроме того, нужно серьёзное улучшение работы судов».

Как полагает Кудюкин, речь должна идти о разъяснениях Верховного суда о том, что в большей части трудовых споров, выносимых в суды, судам следует занимать сторону работников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, почему никакого перехода на четырёхдневную рабочую неделю не состоится.

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