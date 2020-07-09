Москва, , 14:42 — REGNUM Никакого перехода на четырёхдневную рабочую неделю не состоится, убеждён бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который сказал, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».

«Никакого перехода на четырёхдневную рабочую неделю не состоится. На самом деле это совершенно безумная идея. Да, есть одна из тенденций к сокращению общего объёма рабочего времени. Но так же есть и тенденция к удлинению рабочего времени. А идея о 4-дневной рабочей неделе реализуема далеко не везде, — сказал Кудюкин. — Где-то реализуема, а где-то нет. Где-то модели гибкого графика рабочего времени реализуемы, а где-то нет. Вообще нет единообразных решений».

Как подчеркнул Кудюкин, мечтать можно о чём угодно, но рассчитывать на реальное осуществление этой мечты в обозримом времени точно не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, что режим дистанционной занятости только усугубил положение российских наёмных работников.

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