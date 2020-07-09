Москва, 9 июля 2020, 14:42 — REGNUM Никакого перехода на четырёхдневную рабочую неделю не состоится, убеждён бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который сказал, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».
Как подчеркнул Кудюкин, мечтать можно о чём угодно, но рассчитывать на реальное осуществление этой мечты в обозримом времени точно не приходится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, что режим дистанционной занятости только усугубил положение российских наёмных работников.
Читайте ранее в этом сюжете: Медведева жёстко раскритиковали за незнание жизни рядовых граждан РФ
Читайте развитие сюжета: Положение наёмного работника в РФ будет усугубляться – прогноз