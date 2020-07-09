Бишкек, , 14:40 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии определила победителя повторного тендера на поставку в Бишкекский муниципальный автопарк крупной партии городских автобусов, работающих на газе. Им стала компания «Zhengzhou Yutong bus co LTD».

Китайская фирма предложила самую низкую цену — 657 млн 978 тысяч сомов (600 млн 728 тысяч рублей) за 100 автобусов.

Ранее, в апреле 2019 года, эта же компания поставила в киргизскую столицу 60 автобусов, работающих на природном газе.

В столичном муниципалитете отмечают, что согласно условиям тендера, поставляемые в Бишкек автобусы должны быть 2020 года выпуска, иметь общую вместимость более 70 человек и не менее 26 сидячих мест для пассажиров, а также быть оборудованы пандусами и площадкой для инвалидов.