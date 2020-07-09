Москва, , 14:39 — REGNUM Дистанционный режим работы приводит не к сокращению, а к удлинению рабочего дня и рабочей недели, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что «переход к гибкому графику рабочей недели — четырёхдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами».

«Складывается впечатление, что господин Медведев жизни не знает и живёт на другой планете, не имея ни малейшего представления о том, как живут граждане России, — сказал Кудюкин. — Как показывает опыт, в том числе тот, который накопился за время проведения противоэпидемических мероприятий, дистанционная работа приводит к резкому удлинению рабочего дня и рабочей недели. Например, преподаватели в школах и вузах жалуются на то, что у них резко выросло количество времени, затрачиваемое на проведение и подготовку к занятиям. И рабочая неделя стала не четыре дня, а все семь. С нагрузкой до 10−12−14 часов в день. Сложная ситуация у айтишников. Им работодатель может позвонить в любой день недели, в любое время (хоть в шесть утра, хоть в 11 ночи) и сказать: «Ты же всё равно дома сидишь — давай-ка быстренько дистанционно то-то и то-то поправь!»

То есть, как подчеркнул Кудюкин, на самом деле «дистанционка» сильно усложняет ситуацию с соблюдением норм рабочего времени и с правами работников.

Напомним, как сообщалось ранее, Медведев в интервью «Комсомольской правде» заявил: «если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче». Поэтому, как полагает Медведев, «переход к гибкому графику рабочей недели — четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами».

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