Москва, 9 июля 2020, 14:39 — REGNUM Дистанционный режим работы приводит не к сокращению, а к удлинению рабочего дня и рабочей недели, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что «переход к гибкому графику рабочей недели — четырёхдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами».
То есть, как подчеркнул Кудюкин, на самом деле «дистанционка» сильно усложняет ситуацию с соблюдением норм рабочего времени и с правами работников.
Напомним, как сообщалось ранее, Медведев в интервью «Комсомольской правде» заявил: «если человек находится в «удалённой» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче». Поэтому, как полагает Медведев, «переход к гибкому графику рабочей недели — четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами».
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