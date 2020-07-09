Брюссель, , 14:34 — REGNUM Депутаты Европейского союза утвердили пакет новых правил, ужесточающий работу дальнобойщиков на территории ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении Европарламента.

Так, новые нормы вводят более жесткие требования по правилам оплаты иностранных водителей из других стран союза, а также расширяют обязательные периоды отдыха водителей и уточняют правила организации трансграничных перевозок.

Документ вступит в силу через 18 месяцев после публикации в Официальном журнале ЕС. Это даст запас времени транспортным компаниям, чтобы адаптировать к ним свой бизнес, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Евросоюза предложили новые нормы в отношении времени вождения и времени отдыха для тех, кто управляет транспортными средствами, выполняющими пассажирские перевозки на дальние расстояния.