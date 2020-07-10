Стокгольм, , 08:55 — REGNUM Европарламент окончательно утвердил законопроект, устанавливающий новые правила грузоперевозок на территории объединения. Согласно предписаниям органа Евросоюза, отныне правила заключения трудовых договоров и выплаты заработной платы будут определяться внутренним трудовым законодательством при совершении внутренних рейсов. Об этом 9 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов последние поправки в законопроект были отклонены европарламентариями в последний момент. Наиболее упорное сопротивление вызвало новое требование, обязывающее водителей-нерезидентов возвращаться в страну регистрации транспортного средства каждые восемь недель. Таким образом законодатели намерены стимулировать внутреннее потребление, так как тот или иной водитель в силу свой профессии зарабатывает денежные средства и платит налоги не по месту своей регистрации, тем самым не участвуя в национальной экономике своей страны.

Основным мотивом принятия данного законопроекта стала долголетняя борьба между европейскими странами, среди которых выделялись государства Восточной Европы, предоставляющие худшие условия труда за относительно низкую заработную плату, что позволяло им добиться естественного преимущества на рынке грузоперевозок.

Сообщается, что часть новых предписаний вступит в силу через полтора года.