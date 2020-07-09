9 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Виталий Громадин, , 15:10 — REGNUM В предыдущей отчетности менеджмент Intel объявил прогноз по выручке на 2020 год в $73,5 млрд против ожиданий на уровне $72,5 млрд. Результаты за 1К20 оказались лучше ожиданий благодаря сильному спросу на компьютеры и облачные услуги на фоне удаленной работы из дома. Менеджмент ожидает сохранения позитивной для компании тенденции и в финансовых результатах за 2К20, но, как и многие другие компании, отзывает прогноз на 2020 год в силу высокой неопределенности из-за эпидемии.

Процессор

В нашем прогнозе мы учли вероятную потерю рынка в двух основных для компании сегментах — потребительские процессоры и дата-центры. При этом рост рынка полупроводников нивелирует негативный эффект от высокой конкуренции. Котировки акций восстановились после мартовской распродажи на фоне разразившейся эпидемии. В результате наши целевые цены на 1/3/5 лет, основанные на результатах DCF модели и оценок по мультипликаторам, в $65/ $72/ $77 с рекомендациями BUY/ BUY/ BUY соответственно.

Основные риски:

• Усиление конкуренции. Есть опасения, что фокус сразу на все рынки мешает успешной конкуренции. Intel не удалось войти на рынок мобильных решений. В 2019 году было продано подразделение по производству модемов Apple за $1 млрд. На компьютерном рынке AMD отвоевывает долю рынка. В сегменте дата-центров графические процессоры от Nvidia также могут потеснить процессоры Xeon от Intel.

Процессор AMD

• M&A сделки. Необходимость повышать свои позиции на высококонкурентных рынках может быть связана с рисками как завышенной стоимости таких покупок, так и успешной интеграции их в рамках большой компании.

• Высокая интенсивность капитальных вложений. В отличие от Nvidia и AMD, компания сфокусирована не только на дизайне, но и на производстве своих чипов. Капитальные затраты занимают 22% от выручки.

Intel — всемирно известный производитель микропроцессоров для компьютеров. Компания начала заниматься микросхемами ещё с 1970 года. В 2015 году за $16,7 млрд была куплена компания Altera, занимающаяся разработкой программируемых логических интегральных схем (почти 40% рынка после лидера индустрии Xilinx). В 2017 году была куплена компания Mobileye за $14,9 млрд, известная своими чипами для беспилотных технологий. Основным фокусом компании остается производство центральных процессоров для потребительских товаров и дата-центров. Примерно 28% выручки приходит из Китая и по 22% из Сингапура и США. Штат сотрудников составляет 110,8 тыс.