Стокгольм, , 14:31 — REGNUM В последнее время представители шведского бизнес-сообщества столкнулись с задержкой при выдаче кредитов, ранее одобренных правительством в рамках пакета помощи пострадавшим во время пандемии коронавируса предприятиям. По состоянию на конец июня владельцам компаний в виде кредитных займов было предоставлено только 1,3 млрд из обещанных 39 млрд шведских крон ($140 млн и $4,2 млрд, соответственно). Об этом 9 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Гюнтер Мардер, генеральный директор Ассоциации предпринимателей Швеции, настроен критически и считает, что причины такой низкой заинтересованности в предоставлении помощи бизнесу двояки. С одной стороны займы выплачиваются через банковскую систему, которая и ранее подвергалась критике за выстроенную систему кредитования, с другой — шведское правительство обеспечивает сумму займа своей государственной гарантией только на 70% в то время, как в других странах кредиты обеспечены гарантией государства полностью.

По словам Эрика Шёландера, пресс-секретаря Ассоциации малого бизнеса Швеции, такая политика в наибольшей степени сказывается на небольших компаниях. Дело в том, что в условиях повышенной неопределенности банки не решаются одалживать деньги малому и среднему бизнесу.