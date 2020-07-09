Москва, , 14:16 — REGNUM Пикапы Mitsubishi L200 в России стали стоить на 0,7−0,9% дороже от прежней стоимости. Об этом 9 июля сообщается на сайте «Цена-Авто».

Цены не изменились только на одну версию Intense. Она также стоит 2,618 млн рублей. А вот почти все остальные комплектации пикапа подорожали на 20 тыс. рублей.

Тетерь пикап L200 продается на авторынке России по цене от 2,199 млн до 2,802 млн рублей.

Напомним, рестайлинговая версия Mitsubishi L200 появилась в России в феврале прошлого года. Экстерьер машины создан в стиле Dynamic Shield.

В качестве силового агрегата у пикапа, представленного на российском авторынке, 2,4-литровый турбомотор производительностью 154 л. с. Кроме того, есть версия с таким же агрегатом мощностью 181 л. с. Двигатели идут в паре с «механикой» или с 6-ступенчатой АКПП.

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