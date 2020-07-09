Пекин, , 14:09 — REGNUM В Китае опубликованы официальные данные по состоянию и темпам восстановления экономики страны, из которых следует, что на фоне соответствующих усилий правительству удается сдерживать инфляционную стабильность, сообщает 9 июля Синьхуа со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В июне индекс потребительских цен (CPI), считающийся основным показателем инфляции, вырос на 2,5% в годовом выражении, что практически не отличается от майского показателя в 2,4%. В целом потребительские цены в июне снизились на 0,1%, а в продовольственном секторе — выросли на 0,2%. Наиболее существенный рост цен — в пределах 3−3,5% — зафиксирован на мясо, прежде всего свинину, и продукцию овощеводства.

Именно цены на продовольствие остаются основным фактором инфляции в сравнении как с маем 2020 года, так и с июнем 2019 года.

В целом за первое полугодие CPI в Китае вырос на 3,8%.