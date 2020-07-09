Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM В период эпидемии многие предприниматели в России стали сокращать расходы и экономить в том числе на услугах связи, и некоторый рост расходов со стороны физических лиц не смог в полной мере компенсировать операторам эти потери, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 июля, Юрий Брюквин, комментируя данные о подорожании услуг связи в России.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review сообщил, что в первом полугодии 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России выросла на 8%. Во втором полугодии, по прогнозу экспертов, рост продолжится и достигнет показателя в 14%.

« В период эпидемии и ограничений многие предприниматели в России либо сильно сократили свою деятельность, либо вовсе закрылись. Это касается туризма, общепита, индустрии развлечений и некоторых других сфер экономики. Они сокращали свои расходы на мобильную связь или приостанавливали обслуживание. Для телеком-рынка потери были довольно существенными, и некоторый рост расходов со стороны физических лиц не смог их полностью компенсировать.