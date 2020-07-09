Ульяновск, , 14:01 — REGNUM В Ульяновской области рассматривают возможность расширения использования капитала «Семья». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совета по реализации семейной и демографической политики.

По словам исполняющей обязанности министра семейной политики и социального благополучия Натальи Исаевой, в настоящее время разработаны предложения в части возможностей использования регионального именного капитала «Семья». В частности, компенсацию затрат на приобретение компьютерной техники и оплату услуг по присмотру (уходу) за ребенком в возрасте от полутора до семи лет включительно.

По предварительным расчётам, данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться порядка 17 тыс. семей.

Напомним, именной капитал «Семья» выдаётся с 2008 года, за это время его получателями стали более 10 тыс. семей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату медицинских, образовательных, спортивных и коммунальных услуг, на отдых детей, а также закупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2020 года средства материнского капитала получили более 420 тыс. семей, в том числе 135,4 тыс. семей — в беззаявительном порядке. Отметим, с 1 января 2020 года федеральный материнский капитал выплачивается, начиная с рождения первого ребёнка, и составляет 616,6 тыс. рублей.