Прага, , 13:55 — REGNUM Созданный студентами техучилища Skoda родстер получил название Slavia. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это уже седьмой концепт, которые создают студенты. Ежегодно в чешской компании дают задание для студентов по созданию автомобиля. Весной 2019 года Skoda представила эскизы будущего концепта.

Начинающие специалисты создали открытую версию хетчбэка Skoda Scala. Именно эта модель получила наименование Slavia.

Стоит отметить, что модель Slavia создавалась к 125-летию Skoda, которое будет праздноваться в этом году. Представлен концепт-кар будет уже совсем скоро — в конце июля.

Ранее стало известно, что в Калуге был выпущен 200-тысячный лифтбек Rapid. Производство этого автомобиля на калужском предприятии началось в 2014 году.

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