Москва, , 13:44 — REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) участвует в реализации поручений главы государства по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, сообщил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, заместитель председателя налогового Совета ТПП РФ Дмитрий Фадеев.

Фадеев отметил, что поручения предусматривают, в частности, принятие до конца текущей сессии Госдумы проекта закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

Руководитель Совета напомнил, что проект № 922 869−7 готовится к рассмотрению во втором чтении и предложения Палаты по поправкам в настоящее время рассматриваются. Так, предложено расширить направления экспериментальных правовых режимов, включив в них сельскохозяйственную деятельность и деятельность по сбору и переработке отходов. Также палатой предлагается предусмотреть возможность субъекту эксперимента осуществлять реорганизацию без риска утраты своего статуса при оптимизации своей деятельности.

Разработка отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект» и обеспечение его финансирования, о котором также говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, позволит повысить конкурентоспособность российской экономики, занять нашей стране лидирующие позиции в мире в области искусственного интеллекта (ИИ).

Дмитрий Фадеев отметил, что искусственный интеллект — это одно из важнейших направлений — уже порядка 30 стран разработали стратегии развития искусственного интеллекта (Канада, Сингапур, Китай, Франция и др.). А по оценкам экспертов, инвестиции в технологии искусственного интеллекта за последние годы в мире выросли почти в три раза (до 40−45 млрд долларов).

Продолжая тему искусственного интеллекта применительно к российским реалиям, Дмитрий Фадеев отметил, что принятые Госдумой 8 июля в окончательном чтении важные поправки в IV часть ГК РФ снимают для бизнеса ряд административных барьеров.

В частности, теперь будет можно выдавать охранные документы в электронной форме. Такая же форма предусмотрена для трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности, заявляемых при направлении заявки на выдачу на патент или регистрацию товарного знака.

Кроме того, палата планирует поддержать правительственные меры налогового стимулирования для IT компаний. Речь идет о снижении до 3% с 2021 года ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-организаций, об установлении с указанного периода пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере, не превышающем 7,6 процентов, на фонд оплаты труда таких организаций.