Самара, , 13:54 — REGNUM Около 57,5 тысяч человек ведут поиск работы через центры занятости в Самарской области. Об этом 9 июля сообщила министр труда региона Ирина Никишина на совещании в областном правительстве, 9 июля передает пресс-служба правительства этого субъекта РФ.

По ее словам, наибольший приток соискателей из-за простоя организаций в связи с введением ограничительных мер фиксируется в сферах общественного питания, торговле, организаций досуга, а также в гостиничной сфере. При этом сокращения количества вакансий не произошло. Специалисты фиксируют даже их прирост. Сейчас гражданам предлагают 28 484 вариантов трудоустройства.

Отмечается, что в конце марта количество вакансий было больше, чем людей, которые стояли на учете в центре занятости населения. Сейчас же ситуация изменилась. В центры занятости стали активно обращаться и люди, которые работали в «сером» секторе либо долго не работающие.

Сообщается, что временно трудоустроено 524 человека, в том числе 148 человек — в учреждения здравоохранения и 251 человек — в учреждениях социальной защиты. Кроме этого, на летний период требуются рабочие в сфере благоустройства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов оформить заявки на нужное количество людей на эти вакансии и передать их в областной минтруд.

Отмечается, что помимо этого, более 150 предприятий региона готовы создать свыше шести тысяч временных рабочих мест за счет помощи со стороны государства.

Участники совещания подчеркнули, что по данным на конец 2019 года в центре занятости населения области состояло 14,6 тысяч граждан, при наличии 26,5 тысяч вакансий.

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