Москва, , 13:40 — REGNUM Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала достаточно прозрачная, в ней нет никакого политического подтекста, мести или чего-то подобного, считает политолог Анна Федорова.

«Насколько я понимаю, просто кто-то из людей. которые раньше с ним взаимодействовали, дал показания, и поэтому следствие пошло вот на такие меры. И, по опыту, по практике, учитывая серьезность того, в чем обвиняют Сергея Фургала, это, конечно, не политическое дело. Потому что если бы это была политическая борьба, то ему попытались бы вменить какую-нибудь экономическую статью», — заявила эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Всегда печально видеть, когда человек на высокой должности оказывается с такими историями в прошлом, и, конечно, людям с такими историями в прошлом в политике делать нечего», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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