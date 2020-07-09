Москва, , 13:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров по счетам и вкладам и других операций с деньгами клиентов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

С принятием законопроекта отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об этой отмене. Кредитная организация обязана будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.