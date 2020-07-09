Кострома, , 13:30 — REGNUM Глава Делового клуба Костромского землячества, судебный юрист Антон Палюлин предложил поддержать пострадавший бизнес с помощью «симметричных мер», предусматривающих введение в России режима рабочих дней без сохранения заработной платы. Предложение по разработке соответствующего законопроекта опубликовано на сайте Агентства стратегических инициатив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я подготовил проект для АСИ по введению в России режима рабочих дней без сохранения заработной платы с выплатой пособий работникам за счет бюджетов субъектов. Таким образом, я предлагаю освободить работодателя от выплаты заработной платы на 27 дней, при этом компенсировать работникам эти выплаты через Фонд социального страхования. Компании, работающие в белую и платящие все налоги, и их сотрудники только выиграют. На тех, кто работал в период самоизоляции, моё предложение не распространяется», — пояснил смысл предлагаемых мер ИА REGNUM Антон Палюлин.

Инициатива создана в ответ на введение в России режима нерабочих дней с сохранением заработной платы за счёт работодателя. По мнению эксперта, месяцы простоя поставили множество компаний в сложное положение, а государственные меры поддержки, направленные на стабилизацию ситуации, были недостаточны и труднодоступны:

«Считаю, что моя инициатива поможет бизнесу больше, чем опосредованные и недостаточные меры социальной поддержки в виде субсидий, дотаций или субвенций, потому что получить эту поддержку бизнесу из-за бюрократической загруженности очень трудно. Полагаю, что предложенные мной меры спровоцируют всплеск деловой активности», — сказал Палюлин.

Напомним, нерабочие дни в стране были объявлены 25 марта, а завершился период 12 мая.