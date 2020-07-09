Сеул, , 13:32 — REGNUM Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) совместно с представителями ООН окажет помощь Демократической Республике Конго в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, до октября текущего года в столице Конго городе Киншаса планируется построить второй диагностический центр, общая стоимость которого составит $500 тыс.

Известно, что ранее KOICA закупила 20 тыс. масок и предоставила их уязвимым слоям населения Киншасы.

В настоящее время в ДР Конго выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 40 человек.