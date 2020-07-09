Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Срок регистрации граждан, которые в период пандемии остались без работы и потеряли доходы, в программе государственной компенсации продлен до 1 августа. Об этом на заседании правительства Грузии 9 июля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его информации, на данный момент регистрацию в системе государственных компенсаций прошли 121 719 самозанятых и более 129 тысяч работников по найму.

«Срок регистрации таких граждан уже истек, но правительство приняло решение продлить его до 1 августа. Те, кто опоздал, не успел или не смог собрать необходимые элементарные документы, смогут сделать это до 1 августа. Но если будет необходимо, мы и этот срок продлим. Сегодня наша главная задача, кроме борьбы с пандемией, — это и оказание помощи нашим гражданам, которые из-за кризиса потеряли доходы», — заявил премьер.

Первоначально правительство Грузии предусматривало выплату единовременных компенсаций в размере 300 лари примерно 250 тысячам самозанятых, а также ежемесячной компенсации в размере 200 лари в течение 6 месяцев еще 350 тысячам работников по найму. Оппозиция с самого начала раскритиковала такой подход, подчеркнув, что значительная часть занятого населения Грузии остается за пределами программы государственных компенсаций. Критике подверглась и сама система регистрации в программе, которая работала с перебоями и регистрация в которой отнимала у граждан уйму времени. Оппонентам непонятно было и то, зачем нужно регистрироваться в программе самозанятым или работникам по найму, если программа рассчитана на тех, кто уже официально зарегистрирован на портале Службы доходов минфина, и для выплаты им компенсаций достаточно было бы просто взять данные с этого портала.

На критику оппозиции премьер ранее ответил, что правительство Грузии «обязательно дойдет до каждого гражданина и помощь получит каждый, кто в ней нуждается».