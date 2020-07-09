Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM Десять муниципальных образований Ростовской области получили 25 новых реанимобилей. С поступлением новых машин удалось обновить изношенный парк реанимобилей на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 июля.

«Работа по поэтапной замене медицинского транспорта в Ростовской области будет продолжена. На ближайшие два года в областном бюджете на эти цели мы предусмотрели около 50 млн рублей ежегодно», — отметил глава региона Василий Голубев.

Отмечается, что за последние три года в Ростовской области приобретено 518 машин для службы скорой помощи. Обновление автопарка продолжается.

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