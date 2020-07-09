Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.

Предусматривается право кредитора по уменьшению в одностороннем порядке не только постоянной, но и переменной процентной ставки по договору потребительского кредита.

Уточняется, что если по условиям договора потребительского кредита предусмотрено начисление процентов на сумму потребкредита на период просрочки исполнения заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) или уплате процентов по нему, размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности (в настоящее время не указано, от какой суммы).

Вводится запрет на обусловливание заключения и исполнения договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг. Исключение касается случаев, когда приобретение таких услуг осуществляется в соответствии с требованиями о заключении договора страхования предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа), страхования от рисков утраты и повреждения. В случае нарушения указанного запрета кредитор обязан выплатить заемщику компенсацию в двукратном размере произведенных им затрат по оплате дополнительных услуг в течение 10 рабочих дней с даты предъявления заемщиком соответствующего требования.

Устанавливается запрет на включение в договоры потребительского кредита (займа), условия которых предусматривают срок возврата потребительского кредита (займа) свыше одного года, обязанности заемщика заключить договор добровольного страхования на весь срок кредитования, предусматривающий единовременную уплату страховых платежей за весь срок кредитования или запрет ежегодной уплаты страховых платежей.

Предусматривается право заемщика на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Сейчас заемщик вправе досрочно вернуть на указанных условиях только всю сумму потребительского кредита.