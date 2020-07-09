Самара, , 13:16 — REGNUM Еще две тысячи защитных комбинезонов поступят в госпитали Самарской области, в которых лечат пациентов с COVID-19. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти средства индивидуальной защиты сшили на самарской фабрике и были закуплены на средства федерального бюджета. В ближайшее время защитные комбинезоны поступят в мед учреждения, где лечат пациентов с COVID-19.

Отмечается, что Самарская область за несколько месяцев получила почти 1,5 миллиона защитных масок, более 20 тысяч бахил, 60 тысяч защитных одноразовых костюмов, более 30 тысяч респираторов, порядка десяти тысяч многоразовых комбинезонов. Эти средства индивидуальной защиты были поставлены за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов.

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