Москва, , 13:12 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в связи с задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовал ареста бизнесмена Павла Бальского, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Амурсталь» снабжает металлом весь Дальний Восток, президент смотрел и говорил, что этот завод президентского внимания, закупалось оборудование, брались кредиты, вышли на рентабельность, всё отлично, но сидит в Москве некто Бальский — новый Березовский», — заявил Жириновский.

По словам парламентария, бизнесмен имеет интересы с Китаем и якобы достиг договоренности о перепрофилировании завода.

«Дикость! Грабят завод! Передел собственности… Прекратились все расчёты, люди на улице! Причины — экономическая, корыстные побуждения! Кому нужен Хабаровский край? Бальскому, который сидит в Москве, его арестуйте!» — заявил Жириновский.