Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Правительство Грузии начинает осуществление новой программы «Путешествуй для Грузии». Об этом на заседании правительства Грузии 9 июля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Программа рассчитана на граждан Грузии и нацелена на поддержку и оживление внутреннего туризма. Премьер призвал каждого гражданина включиться в эту программу и заново открыть для себя Грузию.

«Мы все должны понимать, что благодаря пандемии у нас есть возможность заново открыть нашу страну и подготовиться к тому, чтобы с полным открытием международного туризма мы стали наилучшими гидами для гостей и зарубежных визитеров», — заявил Гахария.

Отметим, что на заявление премьера уже откликнулись некоторые пользователи соцсетей, которые отметили, что в условиях пандемии население потеряло доходы, а после открытия экономики прежнего своего состояния не восстановило, и непонятно, за счет чего, за счет каких средств граждане Грузии будут «заново открывать» для себя свою страну.

Как известно, международный туризм правительство Грузии собирается открыть в августе, когда возобновится регулярное прямое сообщение с 5 странами ЕС.