Москва, , 13:10 — REGNUM Нефтяной рынок сохраняет равновесие на подступах к максимальным значениям с 9 марта на фоне противоречивых сигналов. Стоимость марки Brent остается на уровне закрытия ближайшего дня немногим ниже $43, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Определяющим для исхода текущей сессий и вектора котировок в пятницу станут сегодняшние данные по заявкам на получение пособий по безработице в 15:30.

Именно они позволят понять по какому сценарию будет меняться аппетит к риску и что ждет черное золото — останутся ли в силе предпосылки для ретеста $43,30, которые были достигнуты 23 июня, или участники рынка все же столкнут котировки в коррекцию с целями в $40. и $37,50.

Для тех, кто настраивался на пессимистичный сценарий, в среду пришлось скорректировать свои планы. Отчет от минэнерго США показал неожиданное сокращение запасов сырой нефти по итогам прошлой недели на 4,8 млн баррелей, в то время как спрос достиг 8,8 млн барр./сутки — максимум с 20 марта.

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 г. на 6,5%, до $40,50, указав, что рынок от состояния переизбытка в апреле перешел в состояние дефицита в июне. Накопленные запасы будут сокращаться темпом в 1,8 млн барр./сутки и к средним за последние пять лет значениям они вернутся к концу 2021 году.

Давление со стороны предложения в США, по их мнению, будет ограниченным и возрастет с нынешних 11 млн барр./сутки до 11,6 млн барр./сутки до конца года, а в следующем году вернется обратно к этому уровню. Поддержку настроениям оказывают и данные от ОПЕК+, участники которого сократили предложение на 10,6 млн барр./сутки.

В то же время продолжению роста препятствует ухудшение динамики числа зараженных коронавирусом в мире, что бросает тень на перспективы восстановления спроса на энергоносители. Так, в США по итогам последних суток было зарегистрировано рекордное число новых случаев в 61,8 тыс. (рост наблюдался в 42 из 50 штатов).

Спрос на автомобильное топливо в тех областях, где были повторно введены ограничения, стал сокращаться», — пояснил эксперт.

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