Москва, , 13:08 — REGNUM В 13 российских регионах объем бронирований авиабилетов в июне превысил показатели аналогичного периода 2019 года. При этом в ТОП-5 по восстановлению спроса на перелёты вошли Калужская область (+57% к объемам прошлого года), Крым (+49%), Татария (+38%), Башкирия (+37%) и Калининградская область (+30%), свидетельствуют данные российского интернет-сервиса для путешественников Biletix, передает корреспондент ИА REGNUM.

В целом по России объем продаж авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3% до 79,8% от показателей прошлого года, а железнодорожных билетов — с 12,3% до 35,5%, отмечают аналитики агентства.

Лидерами антирейтинга стали Забайкальский край (количество бронирований — 86% к июню прошлого года), Хакасия (-78%), Приморский край (-76%), Томская область (-76%) и Пензенская область (-74%).

В Москве, крупнейшем авиационном хабе страны, восстановление спроса на авиабилеты в июне составило 94,2% от показателей аналогичного периода прошлого года. Восстановление спроса на железнодорожные билеты в Москве составило 32% к показателям 2019 года.