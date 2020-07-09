Москва, , 13:06 — REGNUM Рубль укрепляется третью торговую сессию подряд. Валютная пара доллар/рубль практически добралась до обозначенного в начале недели диапазона 70,50 — 70. В оставшиеся два торговых дня эта цель, вероятно, будет отыграна, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Рост национальной валюты обусловлен снижением паники относительно ввода новых санкций со стороны США из-за обвинений России в сговоре с Талибами. Также рубль поддержала нефть, в частности марка Brent торгуется вблизи максимума $43,93 за баррель.

На стабильность нефти не смогла повлиять даже не очень благоприятная статистика. Согласно данным от минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти выросли более чем на 5 миллионов баррелей.

Такая стойкость объяснятся тем, что нефтетрейдеры ожидают встречу ОПЕК+, на которой как предполагается действующие ограничения по добычи нефти будут продлены.

Дополнительную поддержку рубль получил от Минфина РФ, а также от возросшего спрос на ОФЗ в том числе на вторичном рынке.

8 июля ведомство провело аукцион облигаций федерального займа с переменным купоном, который привлек интерес инвесторов. Спрос на облигации составил 264,84 млрд рублей, выручка от продажи — 64,3 млрд руб.», — пояснил эксперт.

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