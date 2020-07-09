Найроби, , 13:05 — REGNUM Кения и США официально начали переговоры о заключении двустороннего торгового пакта, который, как надеются лидеры обеих стран, может послужить моделью для соглашений по всему африканскому континенту. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление представителей министерств торговли Кении и США Бетти Майна и Роберта Лайтхайзера.

В заявлении сообщается, что первоначальный раунд переговоров будет проводиться онлайн в течение следующих двух недель из-за пандемии коронавируса.

По словам репортеров, Кения планирует заключить сделку с Вашингтоном до истечения срока действия закона «Об экономическом росте и торговых возможностях Африки» (AGOA), который позволяет странам Африки к югу от Сахары экспортировать продукты в США без пошлин и квот до 2025 года.

«Мы считаем, что соглашение с Кенией дополнит усилия Африки по региональной интеграции, в том числе в рамках Восточноафриканского сообщества (ВАС) и знаковой африканской континентальной зоны свободной торговли», — сообщается в заявлении Майна и Лайтхайзера.

Двусторонняя торговля товарами между США и Кенией составила $1,1 млрд в 2019 году, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.