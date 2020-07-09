Москва, , 12:56 — REGNUM Пакет законов о финансовых платформах Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Устанавливаются требования к оператору финансовой платформы — он приобретает такой статус со дня включения Банком России сведений о нем в реестр операторов финансовых платформ.

Оператор должен иметь минимум 100 млн рублей собственных средств, он обязан проводить внутренний контроль, а также организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы.

Прописывается, что при исполнении денежных обязательств, вытекающих из финансовых сделок, денежные средства потребителей финансовых услуг, а также денежные средства, причитающиеся потребителям финансовых услуг по заключенным финансовым сделкам, не могут зачисляться на счета оператора финансовой платформы, на которых находятся его собственные денежные средства

Деньги потребителя финансовых услуг могут перечисляться с использованием финансовой платформы только на счет финансовой организации или эмитента, с которыми он заключил соответствующую сделку, на специальный счет оператора финансовой платформы, а также на банковский счет (счет по вкладу) самого потребителя финансовых услуг.

Прописывается обязанность оператора финансовой платформы предоставлять регистратору финансовых транзакций информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним, информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы.

Еще один законопроект позволяет страховщикам присоединяться к финансовым платформам.

Физлица получают право создавать и отправлять страховщику с использованием финансовой платформы информацию в электронной форме для заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования, в том числе ОСАГО. При этом финансовая платформа может использоваться в качестве информационной системы в целях обеспечения обмена информацией в электронной форме между страхователем и страховщиком.