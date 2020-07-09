Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В Новосибирске за первые шесть месяцев 2020 года в эксплуатацию сдано 388 523 кв. метра жилых площадей (114% по сравнению с показателями первого полугодия 2019 года — 340 806 кв. метров). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

Доля многоэтажного жилищного строительства — 31 дом или 342,973 тыс. кв. метров (6 312 квартир). Шесть домов (8893 кв. метров, 181 квартира) относятся к категории малоэтажного жилья.

Индивидуальное строительство составляет 268 домов (36,657 тыс. кв. метров.

Отметим, что по плану, утверждённому губернатором Новосибирской области, к концу 2020 года в Новосибирске должно быть введено в эксплуатацию не менее 1 273 219 кв. м жилой площади.