Киев, , 12:38 — REGNUM Потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 г., сообщила 9 июля пресс-служба компании «Укрэнерго».

Согласно информации компании, потребление в июне нынешнего года составило 8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч годом ранее, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что в июне падение замедлилось после более серьезного сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).

Всего по итогам первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года падение составило 4,9% (58,6 млрд кВт∙ч против 61,6 млрд кВт∙ч), информирует «Укрэнерго».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что падение экономики, наблюдавшееся из-за карантина апреле-мае, в июне остановилось. Среди факторов, которые об этом свидетельствуют, министр назвал как раз назвал увеличение потребления электроэнергии.

9 июля также был обнародован доклад минэкономики, из которого следует, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе — мае 2020 года сократился на 5,9%.