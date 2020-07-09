Сеул, , 12:27 — REGNUM 9 июля глава департамента торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и министр торговли Камбоджи провели видеоконференцию, в рамках которой договорились начать переговоры о свободной торговле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли.

Отметим, что представители Южной Кореи и Камбоджи достигли договорённостей о необходимости данного соглашения в марте прошлого года, а в начале текущего года — провели технико-экономическое обоснование будущего документа.

Известно, что представители двух стран проведут первый раунд переговоров по данному вопросу до конца июля.

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