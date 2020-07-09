Москва, , 12:23 — REGNUM С России с 1 сентября 2021 года вводится система электронных чеков tax Free, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

оправками в Налоговый кодекс РФ предусматривается возможность формирования в электронной форме организациями розничной торговли чека для компенсации суммы НДС при реализации товаров физическим лицам — гражданам иностранных государств и подтверждения вывоза такого товара.

Система tax free работает в России с 1 января 2018 года. Возврат НДС предусматривается в отношении товаров, приобретённых в определённых магазинах.