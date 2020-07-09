Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Более 250 тыс. жителей Грузии, потерявших доход, получили компенсацию. Об этом 9 июля сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства.

Глава грузинского правительства отметил, что финансовая помощь была выплачена более 121 тыс. самозанятых и 129 тыс. уволенных работников. Он добавил, что компенсации начнут выплачивать тем, кто из-за пандемии коронавируса не смог выехать за границу на сезонные работы.

«Сегодня мы добавим помощь людям, занятым на сезонных работах за границей. Мы начнем получать заявки на такую регистрацию и от них, и люди, которые работали сезонно за границей, также получат эту социальную помощь от государства», — сказал Гахария.

Он отметил, что срок регистрации для получения помощи продлен до 1 августа.

Напомним, в Батуми и на грузино-турецкой границе начались массовые акции протеста жителей Грузии, которые не могут выехать в Турцию на сезонные работы. Протестующие потребовали открыть границы или выплачивать компенсацию каждый месяц. Для самозанятых в стране положена разовая выплата в размере 300 лари (около $100).

Читайте ранее в этом сюжете: Женщины в Батуми провели акцию протеста