Киев, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе — мае 2020 года сократился на 5,9%, говорится в обзоре министерства экономики страны, опубликованном сегодня, 9 июля.
При этом министерство констатирует, что непосредственно в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности показали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений.
ИА REGNUM напоминает, что в апреле госбюджет Украины был пересчитан исходя из прогноза правительства, что реальный ВВП упадет в 2020 г. на 4,8%. После этого чиновники не раз заявляли, что не видят причин пересматривать данный показатель. Между тем ключевой кредитор Украины — МВФ — ожидает падания экономики страны в этом году как минимум на 8,2%.
Согласно официальным данным, в первом квартале 2020 г. падение ВВП Украины составило 1,3%.