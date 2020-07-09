Чита, , 11:25 — REGNUM В Забайкальском крае по ситуации на 9 июля 2020 года официально зарегистрировано около 27 тыс. безработных. Таким образом уровень безработицы достигает 5,1%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Из них, по данным правительства, 8848 человек получают пособие по безработице в размере 14,5 тыс. рублей. 4252 местных жителя также получают доплату на несовершеннолетних детей в размере 3 тыс. рублей.

Всего за содействием в поиске работы с начала марта обратились 31 тыс. местных жителей. При этом за те же четыре месяца в регионе закрылось 95 индивидуальных предприятий.

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