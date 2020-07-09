Барнаул, 9 июля 2020, 11:23 — REGNUM В арбитраж Алтайского края поступил банкротный иск к ООО ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», которое специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Иск кредитора из-за недочётов до 7 августа 2020 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.
Иск от кемеровского ООО «Лансиб» поступил в суд 30 июня 2020 года.
Эта же компания пыталась обанкротить завод в 2019 году, но иск был возвращён ей без рассмотрения.
Компания-ответчик учреждена в сентябре 2013 года. В неё работают около 50 человек. Уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Денис Бондарев. Бизнесмен по тому же адресу, что и завод, в ноябре 2019 года учредил ООО «Алтайская мясная группа», которое имеет такой же вид деятельности.