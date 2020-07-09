Ташкент, , 11:25 — REGNUM Власти Узбекистана приобрели 15 реанимобилей от крупного китайского автопроизводителя Foton, которые соответствуют самому последнему слову техники и будут использоваться для перевозки пациентов с COVID-19. Об этом 9 июля сообщает агентство Podrobno.uz.

«Эти реанимобили оснащены всем необходимым медицинским оборудованием», — приводит агентство слова представителя минздрава республики.

Также он указал, что в оснащение реанимобилей входят дефибриллятор, ЭКГ и респираторы, а также медикаменты, позволяющие спасать жизнь пациенту до момента его доставки в лечебное учреждение.

Помимо того, в данных машинах есть биобоксы, обеспечивающие безопасность медицинского персонала при транспортировке пациентов. Автомобиль изнутри имеет специальное покрытие и окна, через которые медработник может легко оказывать пациенту помощь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил возобновить деятельность 69 тыс. предпринимателей до конца 2020 года.