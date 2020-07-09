Джакарта, , 11:17 — REGNUM В общей сложности 2200 тонн жмыха пальмового масла из провинции Восточный Калимантан отправят во Вьетнам, сообщает Antara.

Экспорт пальмового масла в 2020 году достигнет 2200 тонн стоимостью 9,9 млрд рупий ($690 тысяч). В то время как в 2019 году экспорта достиг лишь 1244 тонн на сумму 5,6 млрд рупий ($390 тысяч).

«Объем производства велик, потребности внутреннего рынка удовлетворены и в настоящее время открывается экспортный рынок», — говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что реализация экономического роста в третьем квартале 2020 года станет ключом к восстановлению национальной экономики.

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