Москва, , 11:11 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года КамАЗ перевыполнил бизнес-план по производству и финансовым показателям, заявил глава компании Сергей Когогин на конференции по цифровой трансформации РСПП.

При этом Когогин отметил, что правительство России очень серьезно поддержало компанию в период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

«Я делаю поправку на то, что правительство очень серьезно нашу отрасль постаралось поддержать, но мы вообще сегодня, в принципе, идем с показателями выше уровня прошлого года и выше нашего бизнес-плана», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что КамАЗ на неделю останавливал конвейер в конце марта. Общую сумму ущерба от простоя Когогин оценил в два миллиарда рублей. Кроме того, автопроизводитель приостанавливал работу завода на период майских праздников — с 1 по 11 мая.

Ранее на годовом общем собрании акционеров автопредприятия КамАЗ по результатам деятельности за 2019 год было принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за прошедший год. Данное решение связано с отсутствием чистой прибыли предприятия.

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