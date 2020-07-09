Найроби, , 11:06 — REGNUM К 1 августа 2020 года в Кении будет полностью возобновлено международное и внутреннее авиасообщение в рамках политики по ослаблению карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на обращение президента Кении Ухуру Кеньятты к нации.

«К 1 августа будет возобновлено внутреннее и международное авиасообщение», — заявил президент в телеобращении.

Кеньятта также заявил об отмене запрета на въезд и выезд из городов Найроби, Момбаса и Мандера, призвав их жителей соблюдать особую осторожность, поскольку число случаев заражения коронавирусом в стране увеличивается.

В Кении выявили 8528 случаев заражения коронавирусом, из них 169 — с летальным исходом.