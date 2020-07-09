Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Компания Chevrolet (принадлежит автоконцерну General Motors) отправляет на ремонт из-за утечки топлива более 614 тыс. машин. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Первыми о неисправности топливной системы заявили владельцы Chevrolet Cobalt и Chevrolet HHR. Они направили коллективное обращение (208 жалоб) в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). После этого там была инициирована проверка.

Отзывная кампания коснется моделей Chevrolet Cobalt и HHR, которые сошли с конвейера еще в 2008—2010 годах.

Причиной утечки топлива стала коррозия металлических топливопроводов. Обнаруженный дефект может привести к возгоранию авто.

Ранее компания Chevrolet провела на дорогах общего пользования в США тесты вседорожной версии Suburban под индексом Z71.

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